Dubai'den Bursa'ya Kalp Ameliyatı

Kalp yetmezliği şikayetiyle Dubai'den gelerek Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran Kathleen Kaye Concepcion Alcos (33), minimal invaziv yöntemle gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Dubai'de yaşayan Filipinler asıllı Kathleen Kaye Concepcion Alcos'a, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede 'mitral kapak yetmezliği' ve 'kalp içinde hareketli kitle tanısı' konuldu. Türk vatandaşı olan eşi İskender Karasu'nun önerisiyle Türkiye'de tedavi olanaklarını araştıran Alcos, Bursa Şehir Hastanesi'nde bu ameliyatın başarıyla yapıldığını öğrendi. Şifa bulmak için Türkiye'ye gelerek Bursa Şehir Hastanesi'ne başvuran Alcos, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman tarafından muayene edildi. Ameliyat kararı alınan hastaya minimal invaziv yöntemle mekanik mitral kapak replasmanı (değişimi) ve kalp içindeki pıhtıların temizlenmesi işlemi başarıyla uygulandı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Alcos, hastaneden taburcu edildi.

'DAHA HIZLI İYİLEŞME SAĞLIYOR'

Yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nail Kahraman, minimal invaziv yöntemle ameliyatın hasta açısından daha az travmatik geçtiğini ve iyileşme sürecini hızlandırdığına dikkat çekti. Geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla doku zararının minimumda tutulduğunu belirten Prof. Dr. Kahraman, hastanın operasyon sonrası beşinci günde sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin ileri düzey gerektiren cerrahi işlemlerde artık sadece kendi vatandaşları için değil, dünya genelinden gelen hastalar için de şifa kaynağı olmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Kahraman, "Bu operasyonu daha önce de birçok kez başarıyla gerçekleştirdik. Ülkemizin sağlık sistemine olan güveni gösteren bir örnektir" dedi.

'HAYATIMDA YEPYENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Türkiye'ye gelmeden önce enfeksiyonun nedeniyle hasta olduğunu ve nefes problemleri yaşadığını belirten Kathleen Kaye Concepcion Alcos ise, doktora gittiğinde kalbinde problem olduğunu ve vakit kaybetmeden ameliyat olması gerektiğini öğrendiğini söyledi. Eşinin, Türkiye'de yaşayan kardeşinin yardımıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Nail Kahraman ile tanıştıklarını söyleyen lcos, sözlerine şu şekilde devam etti,

"Bursa Şehir Hastanesi'ne gelince ameliyat olmam söylendi. Bu operasyona hazır olduğumdan emin olmak için her şeyi kontrol etti. Kalbim durdurulmadan ve göğsümü açmadan, göğsümün altında küçük bir delik açıp oradan girerek ameliyat gerçekleştirildi. Bu gerçekten çok başarılı bir operasyondu. Çok hızlı iyileştim ve bir hafta içinde yavaşça yürümeye başladım. Bu harika operasyon için hocama çok teşekkür ediyorum. Doktorlar ve hemşireler, hastanede kaldığımız sürede bize çok destek oldular. Her şeye rağmen ameliyatı ilk kez geçirdiğim için biraz korkutucuydu. Bütün doktorlar ve hemşireler, her şeyin yolunda gideceğinden emindiler. 11 gün boyunca benimle çok iyi ilgilendiler. Şimdi normal yaşamıma geri döndüm ve kendimi sağlıklı hissediyorum" dedi.