Dünya Emzirme Haftası Etkinliği Sivas\'ta Düzenlendi

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, "Dünya Emzirme Haftası" etkinlikleri kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, gebe okulu anneleri ve merkez çalışanları katıldı.

Programda, anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde annelerin yaşadığı duygusal deneyimler ele alındı.

Görevliler, annelere, anne sütünün fizyolojik ve bağışıklık sistemine katkıları, doğru emzirme teknikleri üzerine sunum da yaptı.