Dünya Hepatit Günü'nde Bilinçlendirme - Son Dakika
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Dünya Hepatit Günü'nde Bilinçlendirme

Dünya Hepatit Günü\'nde Bilinçlendirme
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Prof. Dr. Büyüktuna, viral hepatitler ve koruma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla viral hepatitler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl 28 Temmuz'da anılan Dünya Hepatit Günü'nün viral hepatitler konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirten Prof. Dr. Büyüktuna, hepatitin karaciğerde iltihaplanmaya yol açan önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

Viral hepatitler belirti vermeden ilerleyebiliyor

Viral hepatitlerin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyüktuna, "Özellikle hepatit B ve C, yıllarca hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir; zamanında tanı konulmadığında siroz ve karaciğer kanserine neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılına ait güncel tahminlerine göre dünya genelinde 287 milyon kişi kronik hepatit B veya C ile yaşamaktadır. Aynı yıl bu enfeksiyonlar nedeniyle yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Hepatit B ile yaşayan birçok kişi hastalığının farkında değildir ve tedaviye ihtiyaç duyanların önemli bir bölümü sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır" dedi.

Hepatit B'ye karşı en güçlü koruma yöntemi aşı

Hepatit B'ye karşı güvenli ve etkili bir aşının bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Büyüktuna, "Yenidoğanların ilk 24 saat içinde aşılanması ve çocukluk çağı aşılarının tamamlanması, hastalığın gelecek kuşaklara taşınmasını önlemenin en güçlü yollarındandır. Kronik hepatit B tanısı alan kişilerde düzenli takip ve gerektiğinde antiviral tedavi; siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltır. Kısa süreli ve ağızdan kullanılan ilaçlarla hastaların yüzde 95'inden fazlasında tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu nedenle test yaptırmak, enfeksiyonu erken belirlemek ve tedaviye gecikmeden başlamak hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alması gereken önlemlere değinen Prof. Dr. Büyüktuna, "Hepatit B aşı durumumuzu kontrol ettirmeli, eksik aşılarımızı tamamlamalıyız. Gebelik döneminde hepatit B taramasını ve bebeğin ilk 24 saat içinde aşılanmasını önemsemeliyiz. Geçmişte kan nakli, güvenli olmayan enjeksiyon veya girişim, kan ve vücut sıvılarıyla temas gibi riskleri bulunan kişiler test konusunda hekimlerine danışmalıdır. Hepatit tanısı alan kişilerin düzenli takip ve tedaviden kopmamasını desteklemeliyiz" dedi.

Aşı, test ve erken tedavi hayat kurtarıyor

Viral hepatitlerle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Büyüktuna, "Unutmayalım; viral hepatitler sessiz olabilir, ancak çaresiz değildir. Aşı, test, düzenli takip ve etkili tedavi sayesinde siroz ve karaciğer kanserine bağlı pek çok ölüm önlenebilir. Hepatit konusunda bilgi edinmek, risk durumunda test yaptırmak ve sağlık kuruluşuna başvurmak hayat kurtarır" dedi.

Hepatitle ilgili toplumda yaygın olan yanlış inanışlara da değinen Prof. Dr. Büyüktuna, hepatitin sarılma, tokalaşma, aynı ortamda bulunma ya da birlikte yemek yeme gibi günlük sosyal temaslarla bulaşmadığını vurguladı. Hepatit hastalarının bu nedenle damgalanmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyüktuna, toplumun doğru bilgilerle bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Hepatit, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya Hepatit Günü'nde Bilinçlendirme - Son Dakika

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