Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Dünya MS Günü\'nde Farkındalık Etkinliği
03.06.2026 17:39
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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde MS hastalığına dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü kapsamında düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Program kapsamında MS hastalığıyla yaşayan bireylerin deneyimleri paylaşılarak hastalığın bir engel olmadığı hususunda vurgu yapıldı. Program sonrası sağlık çalışanları, MS'li bireyler ve doktorlar fotoğraf çektirip, birlikte şarkı söyledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Merkezimizde 3 bine yakın hastayla beraber takip sürecindeyiz"

Program sonrası MS hastalığı hakkında konuşan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Demir, "MS hastalığı vücudumuzun merkezi sinir sisteminde otoimmün ve nörodejeneratif süreçlerle seyreden bir hastalık olarak tanımlanabilir. Bu hastalık vücudumuzda sinir sistemini, görme bulgularından tutun yorgunluk, duyusal semptomlar, elektriklenme, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, idrar yapamama, gaita inkontinansı gibi birçok alanda etkileyebilen otoimmün bir hastalıktır. Sonraki süreçlerde ise nörodejeneratif bir yıkımla giden bir hastalık olduğunu söyleyebilirim. Biz burada merkezimizde 3 bine yakın hastayla beraber takip sürecindeyiz. Ekibimizle beraber onların düzenli kontrolünü ve tedavilerini planlıyoruz. Ekip olarak onlara yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyor, 7/24 hizmet vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Toplum içinde beraber entegre olmalarını sağlıyoruz"

Hastalık sürecinde MS'li bireylere nasıl davranılması gerektiğini dile getiren Demir, "Hastalığın kabullenilmesi gerektiğini, onların da bir birey olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yaşamdan koparılmamaları gerektiğini, kendi başlarına izole bir hayat yaşamamaları gerektiğini vurguluyoruz. Toplum içinde beraber entegre olmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Özellikle doktor faktörü ve çok kıymetli"

MS'li bireylerden Nur Özdemir, kendi yaşam öyküsünü anlatarak, "Hastalığımın teşhisi 2018 Aralık ayında konuldu. İlk teşhisin ardından birçok MS hastasında olduğu gibi benim için de insanın hayatında büyük bir belirsizlik oluşturan, hem psikolojik hem fiziksel olarak zorlayıcı bir süreç başladı. İlk başta MS ile tanışmak ailem açısından da zordu. Özellikle doktor faktörü ve çok kıymetli ekibi bu konuda çok destek oldular. Yeni hayata adapte olma süreci yaşadım. Aslında bakarsanız MS, ilacını aldın geçti gibi bir hastalık değil. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hastalıkla kendimizi tanımlamayalım"

Hastalığın bir engel değil, bir farkındalık olduğunu dile getiren Nur Özdemir, "Ataklarım genelde uyuşmalar ve denge bozuklukları şeklinde gelişiyor. Ara ara yürüme bozukluğu şeklinde de seyredebiliyor. Geçirdiğim stres ve düzensiz yaşam da bunu tetikleyebiliyor. Bu tarz durumlarda ataklar yaşanabiliyor. Hastalıkla kendimizi tanımlamayalım. Hastalık bizim hayat yolumuzun bir parçası. Bunu hayatımıza adapte etmenin birçok yolu var" dedi.

"Yaşam kalitelerini artırmalarının önemini belirtmek için buradayız"

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu ise farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Çünkü farkındalığı artırmak istiyoruz. Dünyada 3 milyon, Türkiye'de yaklaşık 80 bin kadar MS hastasının olduğunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz. MS'in sadece o bireyi etkileyen bir süreç olmadığını, aynı zamanda o bireyin ailesini ve tüm toplumu etkileyen bir süreç olduğunu anlatmak istiyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu insanların hayata bağlanmaları ve yaşam kalitelerini artırmalarının önemini belirtmek için buradayız. Multipl Skleroz (MS), doğru tanı, erken tedavi ve düzenli takip ile yönetilebilen bir hastalıktır. Bu nedenle tanı koyduktan sonra mümkün olduğunca erken dönemde tedaviye başlamayı ve sonrasında hastayı düzenli takip etmeyi isteriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kanuni Sultan Süleyman, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya MS Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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