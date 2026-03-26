Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Düzenlendi

Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Düzenlendi
26.03.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tüberkülozla mücadele konulu sempozyumda, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetleri vurgulandı.

ANKARA Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde 'Dünya Tüberküloz Günü' sempozyumu düzenlendi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyuma; Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüberküloz Dairesi Başkanı Dr. Edibe Nurzen Namlı Bozkurt, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz ve çok sayıda alanında uzman doktor ve sağlık çalışanı katıldı. Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, sempozyumda yaptığı konuşmasında, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun liderliğinde ortaya konulan 'Sağlıklı Türkiye' vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle tüberkülozla mücadeledede önemli çalışmalar yürütülüyor. Tüberkülozda korunmak, hastalığı tedavi etmekten çok daha önce geliyor. Erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçleri büyük önem taşıyor. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM'lerde koruyucu sağlık hizmetleri sürdürülüyor" dedi.

Toplum sağlığının korunmasında erken tanı, düzenli takip ve tedaviye uyumun önemine dikkat çekilen programda, tüberkülozla mücadelede güncel bilimsel gelişmeler paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Ankara, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:04:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.