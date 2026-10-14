Düzce Çilimli'de 'Mahallemde Hareket Var' standında kas gücü ölçümü yapıldı - Son Dakika
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Düzce Çilimli'de 'Mahallemde Hareket Var' standında kas gücü ölçümü yapıldı

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Düzce Çilimli\'de \'Mahallemde Hareket Var\' standında kas gücü ölçümü yapıldı
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Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Düzce'nin Çilimli ilçesinde pazaryerine stant kurup vatandaşların kas gücünü el dinamometresiyle ölçtü. 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında egzersizler yaptırılarak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde mahallemde hareket var projesi kapsamında pazaryerinde stant açıldı. Vatandaşların el dinamometresiyle ölçümleri yapılırken, fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli egzersizler gerçekleştirildi.

Çilimli İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, toplumda hareketli yaşam bilincinin artırılması ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında pazaryerinde kurulan stantta vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve uygulamalar gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri tarafından vatandaşların el dinamometresiyle kas gücü ölçümleri yapılırken, katılımcılara çeşitli egzersizler de yaptırıldı. Etkinlikle düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İHA
ÇilimliSağlıkDüzceYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Çilimli'de 'Mahallemde Hareket Var' standında kas gücü ölçümü yapıldı - Son Dakika
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