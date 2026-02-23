Düzce'de Ücretsiz Vücut Analiz Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Ücretsiz Vücut Analiz Kampanyası

Düzce\'de Ücretsiz Vücut Analiz Kampanyası
23.02.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 'Ölç, Fark Et, Hareket Et' kampanyası kapsamında vatandaşlara ücretsiz vücut analizleri yapılıyor.

Düzce'de başlatılan kampanya kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlar ücretsiz vücut analiz ölçümlerini yaptırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan "Ölç, Fark Et, Hareket Et" kampanyası hayata geçirildi.

Millet Bahçesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşların toplam vücut ağırlığı, kas kütlesi, bölgesel kas ve yağ oranları, iç yağlanma ve vücut su miktarı ölçülerek detaylı analiz yapılıyor.

Son bir haftada yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği stantlarda ölçümleri yapılan vatandaşlara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuluyor.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de kampanya alanını ziyaret ederek ücretsiz ölçüm yaptırdı.

Sağlıklı yaşam çağrısı yapan Özlü, "Sağlıklı yaşam için ölç, fark et, hareket et." ifadesini kullandı.

Belediye bünyesinde hizmet veren spor tesisleri hakkında da vatandaşların bilgilendirildiği stantlar, ramazan boyunca açık kalacak.

Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Sağlık, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de Ücretsiz Vücut Analiz Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:34:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Düzce'de Ücretsiz Vücut Analiz Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.