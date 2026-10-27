Düzce Kızılay Kadın Kolları, İbn-i Sina Lisesi\'nde ilk yardım eğitimi verdi

i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılay Düzce Kadın Kolları Teşkilatı tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, akran eğitimiyle dayanışma ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimde ise temel ilk yardım uygulamaları ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı. Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin hem Kızılay faaliyetleri hakkında bilinçlendirilmesi hem de ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.