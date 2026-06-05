Düzce\'ye kanser teşhis ve tedavisinde dev yatırım

CT ve LINAC cihazlarının kente kazandırıldığı duyurdu.

Düzce'ye sağlık alanında yatırımlar devam ediyor. Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılacak iki kritik cihazın hizmete girmesiyle sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Düzce'mizin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm vizyonu doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Düzce'mizde de sağlık yatırımları aralıksız sürmektedir. Milletvekilimiz Ayşe Keşir'in yakından takip ettiği çalışmalar neticesinde, toplam yaklaşık 3,5 milyon dolar değerindeki PET-CT ve LINAC cihazları ilimize kazandırılmaktadır. Kanser teşhisinde büyük önem taşıyan PET-CT cihazı sayesinde vatandaşlarımızın başka illere sevk edilme ihtiyacı önemli ölçüde azalacak, LINAC cihazı ile de ışın tedavileri artık Düzce'mizde gerçekleştirilecektir. Böylece hemşehrilerimiz teşhis ve tedavi süreçlerinde daha hızlı ve daha kaliteli sağlık hizmetine erişebilecektir. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızın bir göstergesi olan bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na, Milletvekillerimiz Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk'e teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE