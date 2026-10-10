Düzce Yığılca\'da 60 yaş üstü vatandaşlara kalp sağlığı için hareket çağrısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde mahallemde hareket var etkinliği kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik program düzenlendi. Etkinlikte hareketli yaşamın ve kalp sağlığının önemine dikkat çekildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, sağlıklı ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 60 yaş ve üzeri vatandaşlarla bir araya geldi. 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği ve Dünya Kalp Sağlığı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, ileri yaşlarda fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında vatandaşların günlük yaşamlarında daha hareketli olmalarının teşvik edilmesi, kalp ve damar sağlığı konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Programla birlikte özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşların düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve kalp sağlığının korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.