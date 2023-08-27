e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP'den sert tepki geldi - Son Dakika

e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP'den sert tepki geldi

e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP\'den sert tepki geldi
Son Güncelleme: 27.08.2023 13:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçete sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin eklendiğini açıkladı. Bu dillerin arasında Kürtçe'nin bulunmamasına tepki gösteren HDP'den yapılan açıklamada ise, ''Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?'' denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu. İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin arasında Kürtçe'nin olmamasına ise tepki geldi. HDP'den yapılan açıklamada, "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından ise bu duruma tepki gösterildi. Kürtçe'nin olmamasına dikkat çekilen açıklamada, "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?

AK Parti'yi destekleyen Kürtler siz de bu soruları sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca, dilinize hiçbir zaman hakim olamadınız." ifadeleri yer aldı.

e-Reçete sistemine 5 dil eklendi, HDP Kürtçe'nin olmamasına tepki gösterdi: Hani Kürt sorunu yoktu?
Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP'den sert tepki geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
14:04 Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası Türk şef ile yemek pişirdi
13:59 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti
13:56 Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı
13:48 HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu
13:45 Deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Operasyonlar başarıyla sonuçlandı
13:43 e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP'den sert tepki geldi
12:20 ABD Deniz Piyade Kolordusu'na bağlı uçak Avustralya'da düştü! 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
12:13 Ekonomi Profesörü Korhan Berzeg 72 gündür kayıp! 20 kişinin ifadesi alındı, bilgisayarları inceleniyor
12:08 Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2023 15:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: e-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçe yer almadı! HDP'den sert tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement