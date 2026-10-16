Edirne\'de 18 metrelik pembe afiş meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında "Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz" temasıyla 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açıldı.

Edirne Kent Ormanı Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğu ve bu sayının 2040 yılında 30 bini aşabileceği belirtildi. Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanseri tanısı alan kadınlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar bir araya geldi. Kadınlar, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla 18 metrelik pembe bez afişin etrafında toplandı. Etkinlikte, düzenli kontrollerin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

"2040 yılında vaka sayısı 30 bini aşabilir"

Etkinliğe katılan Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirterek, bu sayının 2040 yılında 30 bini aşmasının beklendiğini ifade etti. Sezer, düzenli sağlık kontrolleri ve mamografinin erken tanıda önemli rol oynadığını vurguladı. Meme kanseri riskinin azaltılması için yaşam tarzında yapılacak değişikliklere de dikkat çeken Sezer, alkolden uzak durmanın, kilo vermenin, spor yapmanın ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın önemini belirtti.

"Farkındalık hareketini Edirne'den başlattık"

Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ise, kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık hareketini Edirne'den başlattıklarını belirtti. Yılmaz, etkinliğe katkı sunan Prof. Dr. Atakan Sezer'e teşekkür etti.

Bilgilendirme çalışmasıyla sona eren etkinlikte, meme kanserinde erken teşhis, düzenli kontrol ve toplumsal dayanışmanın hayat kurtardığı mesajı verildi.