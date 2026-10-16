Edirne'de 18 metrelik pembe afiş meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Edirne'de 18 metrelik pembe afiş meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de 18 metrelik pembe afiş meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen etkinlikte 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açıldı. Prof. Dr. Atakan Sezer, erken teşhisin önemine dikkat çekerek Türkiye'de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğunu, bu sayının 2040'ta 30 bini aşabileceğini belirtti.

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında "Meme kanserinin farkındayız, birlikte daha güçlüyüz" temasıyla 18 metre uzunluğunda pembe bez afiş açıldı.

Edirne Kent Ormanı Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğu ve bu sayının 2040 yılında 30 bini aşabileceği belirtildi. Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanseri tanısı alan kadınlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar bir araya geldi. Kadınlar, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla 18 metrelik pembe bez afişin etrafında toplandı. Etkinlikte, düzenli kontrollerin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

"2040 yılında vaka sayısı 30 bini aşabilir"

Etkinliğe katılan Prof. Dr. Atakan Sezer, Türkiye'de her yıl 23 binden fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirterek, bu sayının 2040 yılında 30 bini aşmasının beklendiğini ifade etti. Sezer, düzenli sağlık kontrolleri ve mamografinin erken tanıda önemli rol oynadığını vurguladı. Meme kanseri riskinin azaltılması için yaşam tarzında yapılacak değişikliklere de dikkat çeken Sezer, alkolden uzak durmanın, kilo vermenin, spor yapmanın ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın önemini belirtti.

"Farkındalık hareketini Edirne'den başlattık"

Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz ise, kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık hareketini Edirne'den başlattıklarını belirtti. Yılmaz, etkinliğe katkı sunan Prof. Dr. Atakan Sezer'e teşekkür etti.

Bilgilendirme çalışmasıyla sona eren etkinlikte, meme kanserinde erken teşhis, düzenli kontrol ve toplumsal dayanışmanın hayat kurtardığı mesajı verildi.

Kaynak: İHA
Meme KanseriMeme KanseriTürkiyeSağlıkEdirneKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Tıp tarihinde bir ilk Muayene eden doktorlar bile inanamadı Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 22:17:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de 18 metrelik pembe afiş meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei