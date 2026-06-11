Edirne'de Sınav Kaygısı Eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de Sınav Kaygısı Eğitimi

Edirne\'de Sınav Kaygısı Eğitimi
11.06.2026 17:47
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Edirne'de 'Sağlıklı Hayat Saatleri' kapsamında sınav kaygısı ve ebeveyn desteği eğitimi verildi.

Edirne'de Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında "Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Yaklaşımı" eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, psikolog Çiğdem Kazanç Gere tarafından müdürlükte verilen eğitimde, sınav kaygısının çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri, kaygıyla baş etme yöntemleri ve ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabilecekleri anlatıldı.

Gere, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açıklamada, program kapsamında farklı başlıklarda eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Eğitime, Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ile müdürlük personeli katıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Edirne'de Sınav Kaygısı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarkan Özer Tarkan Özer:
    güzel girişim ama sıradan insan bunu uygulamaya nasıl başlasın ?? 0 0 Yanıtla
  • Mehtap Temizer Mehtap Temizer:
    ya ben de sınav stresinden ölüyorum zaten bu eğitim yapılsa da olmasa da ne değişir yani arkadaşlarım da benimle aynı durumda hepimiz morali bozuk eğitim dinlesek biz kendimiz rahatlamıycaz ki 0 0 Yanıtla
  • Zahide Yücel Zahide Yücel:
    ben zamanımda böyle eğitime gerek yoktu çocuklar ders çalışırdı bitti şimdi herkes kaygılı kaygılı konuşuyo gençler artık çok farklı düşünüyolar 0 0 Yanıtla
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