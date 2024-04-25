Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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Sağlık

Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, ehliyet alımı ve yenileme süreçlerinde önemli bir kısıtlama getirildi. Milyonlarca sürücüyü ve sürücü adayını ilgilendiren bu yeni uygulama, 'uyku apnesi' testini geçemeyenlerin trafikten men edilmesini içeriyor.

25.04.2024 10:22  Güncelleme: 10:38
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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Bu kararın ardında, uyku apnesinin sürücülerin dikkat ve reaksiyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceği endişesi yatıyor.

SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA HAMLESİ

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.

EHLİYET YENİLEMEDE ORTAYA ÇIKACAK

Ekonomim'in haberine göre eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.

Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak

Kısıtlama, trafik, Otomobil, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ALİÇO null: yeni yeni icat çıkarıyolar uyku apnesi ile ehliyetin ne alakası var mantıklı başka bişey bulsalardı 46 12 Yanıtla
  • Mehmet Ünal: Özel hastanelere bahşiş kazandırmak. Devlette 1 aydan önce randevu yok. 53 3 Yanıtla
  • eyup yamak: Kaza nedenlerine bakılsın. Yüzde doksan aşırı hız alkol v e dikkatsizlik. Uyku apnesi de nereden çıktı.. 44 3 Yanıtla
  • Sami Göksu: Bu durum o zaman p lik engelli araç kullanma sınıfına girer uyku kişinin kendi idaresinin sonucudur oyku abnesi olan vakalardap bunu kapsar kişi uykusuzda da yola çıkar saçma olmuş bu düşünce eğer böyle bir düzenleme yapılacaksa kişi uzun yolda kesintisiz 4 saat araç kullansın 45 dk mola versin nasıl uzun yol tırlar da varsa bu zorunlu uygulama kazalar uykusuzluk araç yol yüzünden olmuyor dikkatsizlik ve sabırsızlık 26 4 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: Bütün sorunlar çözüldü uyku apnesine sıra geldi.. Sıradaki sorun da sertleşme sorunu olabilir.. 18 0 Yanıtla
  • Dracarys null: Bütün sorunlar halloldu uyku apnesi kaldı. Ona gelene kadar bir sürü test yapılması şart ama kolayı seçmişler. 15 2 Yanıtla
  • Alper Eren: Ne alaka ???? 9 2 Yanıtla
  • Tuna: Ehliyet sınavlarını düzeltin önce, düz yolda araba kullanamayan ehliyet alıyor 7 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: para lazim gene 0 0 Yanıtla
  • Serpil Ilgın: Ehliyetini öğretmenin verdiği Bi sistem... trafik polisi durunca ilkokul öğretmenlerinin ne işi var o koltukta... 0 0 Yanıtla

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