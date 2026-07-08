Ekran Kullanımı Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekran Kullanımı Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor

Ekran Kullanımı Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor
08.07.2026 12:27
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Dr. Mustafa Çiftçi, yaz tatilinde artan ekran kullanımının çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, yaz tatiliyle birlikte çocuklarda artan ekran kullanımının fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocukların günlük ekran sürelerinin belirgin şekilde arttığını belirten Dr. Mustafa Çiftçi, ekran bağımlılığının her çocukta farklı belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade etti. Dr. Çiftçi, "Dijital bağımlılık olarak da tanımlanan ekran bağımlılığı, tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi dijital cihazların kontrolsüz ve uzun süreli kullanımı sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda ekran kullanımının sınırlandırılmaması, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli riskler taşıyor" dedi.

Dr. Çiftçi, "Çocuğun ekran başında geçirdiği süreyi kontrol edememesi, ekran süresi kısıtlandığında huzursuzluk ve öfke göstermesi, oyun oynamak ya da dijital içerik tüketmek için günlük sorumluluklarını ihmal etmesi ekran bağımlılığının önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca dikkat dağınıklığı, uyku düzensizlikleri, sosyal ilişkilerde zayıflama ve fiziksel aktivitenin azalması da sık karşılaşılan sorunlardır" dedi.

Erken yaşta ekran maruziyeti gelişimi olumsuz etkiliyor

Bilimsel çalışmaların özellikle erken yaşta uzun süreli ekran maruziyetinin çocukların beyin gelişimi, dil becerileri, dikkat süresi ve sosyal iletişim becerileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu gösterdiğini belirten Dr. Çiftçi, ailelerin bu konuda bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İlk 3 yaş çok kritik

Çocukların ilk üç yaşının beyin gelişimi açısından en kritik dönem olduğuna dikkat çeken Dr. Çiftçi, "0-3 yaş dönemi, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu süreçte ekran kullanımı çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca 3 yaşına kadar çocukların ekranla tanıştırılmaması önerilmektedir. Daha sonraki yaşlarda ise ekran süresi yaşa uygun şekilde sınırlandırılmalı; çocuklar açık hava oyunlarına, kitap okumaya, spor ve aile içi etkinliklere yönlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Ekran bağımlılığıyla mücadelede en önemli sorumluluğun ailelerde olduğunu vurgulayan Dr. Mustafa Çiftçi, ebeveynlerin çocuklarına örnek olması gerektiğini belirterek, "Çocuklar için günlük ekran süresi belirlenmeli. Yemek sırasında ve yatmadan önce ekran kullanımına izin verilmemeli. Çocuklarla kaliteli vakit geçirilmeli ve ortak etkinlikler artırılmalı. Açık hava oyunları ve fiziksel aktiviteler teşvik edilmeli. Dijital cihazlar ödül veya ceza aracı olarak kullanılmamalı" diye konuştu.

Dr. Çiftçi, yaz tatilinin çocukların hem dinlenmesi hem de fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek aktivitelerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, aileleri ekran kullanımını bilinçli şekilde yönetmeyi önerdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ekran Kullanımı Çocuk Gelişimini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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