El Hijyeni Ölçeği Geliştirildi

Sağlık çalışanları, sağlık kurumlarında "el hijyen hafızası" oluşturmak amacıyla el hijyeni uygulamalarının mevcut durumunun değerlendirildiği, sağlık çalışanlarının bilgi ve uyum düzeyinin ölçüldüğü "El Hijyeni Uyum ve Yeterlilik Ölçeği" geliştirdi.

Ankara'da Yüksek İhtisas Üniversitesinden Doç. Dr. Gamze Özbek Güven, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi'nde görevli hemşire Muhdedir Caner ve Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi'nde görevli hemşire Fatma Kartaloğlu Agay tarafından "El Hijyeni Uyum ve Yeterlilik Ölçeği" hazırlandı.

AR-GE çalışmalarına 2023'te başlanan ve bu yıl tamamlanarak makale haline getirilen ölçek, nisan ayında uluslararası bir dergide de yayımlandı.

Sağlık kurumlarında "el hijyen hafızası" oluşturulması amacıyla hazırlanan ölçekle elde edilecek veriler sayesinde el hijyeni uygulamalarının belirlenen standartlara uygunluğu, hastane kaynaklı enfeksiyonların azaltılması ve hasta güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Projenin öncüsü hemşire Muhdedir Caner, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumunun yılda bir defa ulusal veya uluslararası ölçeklerle değerlendirilip Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu çalışmayı hastanelerinde yaptıklarını ancak şu anda ABD'li hemşireler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de iki akademisyen tarafından Türkçe geçerlilik çalışması yapılan bir ölçeğin kullanıldığını anlatan Caner, şöyle konuştu:

"Bu ölçeğin bizi tam olarak yansıtmadığını düşünerek, Türk sağlık ve hemşirelik sistemine uygun bir ölçeği geliştirme ihtiyacı hasıl oldu. Buradan hareketle Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi'nde görev yapan hemşire Fatma Kartaloğlu Agay arkadaşımla 3 yıllık bir çalışmayla kendi sorularımızı hazırladık. Soruların geçerliliğine yönelik 14 uzmanın görüşlerini aldık. Uzmanların görüşleri doğrultusunda soruları tekrar revize ettik. Son olarak kurumlarımızdan aldığımız izinle Kırıkkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulundan izin alarak çalışmayı Türkiye genelinde 450 sağlık çalışanına uyguladık."

"Artık ülkemizden dünya literatürüne girmiş bir çalışma var"

Caner, çalışmada, doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe ve temizlik görevlisi gibi hastanelerde sağlık hizmeti sunan herkesin el hijyeni ölçeklerini değerlendirdiklerini dile getirdi.

İlk 2 yıl verilerin analizini topladıklarını, üçüncü yıl da verilerin istatistik analizlerini yaptırarak makale haline getirdiklerini belirten Caner, "Son olarak ölçeğimiz 25 Nisan'da uluslararası bir dergide yayımlandı. Artık ülkemizden dünya literatürüne girmiş bir çalışma var. Dünyada ABD'lilerin geliştirdiği bir ölçek vardı. Artık Türk hemşirelerin geliştirdiği ve İngilizce olarak da yayımlanan bir ölçek var. Dünyadaki en büyük arama motorlarından birinde de yayımlandı. Anahtar kelimeyi girdiklerinde ölçeğimize ulaşıp ülkelerinde kullanma hakkına sahip oldular." dedi.

Anket yüz yüze ya da dijital ortamda yapılabiliyor

Caner, ölçeklerinde 3 alt boyutun olduğunu anlatarak, birinci alt boyutta kurumsal kültürü, ikincisinde kişinin el hijyenini sağlamak için kullandığı el sabunlarının özelliğini, üçüncü alt boyutta ise sağlık çalışanının el hijyenine verdiği önemi araştırdıklarını ifade etti.

Her üç alt boyutta da yüksek güvenlikli bir ölçeğin ortaya çıktığını dile getiren Caner, şu bilgileri verdi:

"Ölçeği kullanan hastane, personelinin bu olaya ilişkin bakış açısını değerlendirebiliyor. Yine hastanesinde kullandığı el sabunlarının özelliklerine yönelik bilgi alarak el hijyenini ne kadar desteklediğini öğreniyor ve bir hafızaya sahip oluyor. Dolayısıyla çıkan sonuçlar neticesinde el hijyenini geliştirmeye yönelik kuruma bilgi sağlamış oluyoruz. Ölçek, kurumun inisiyatifine bağlı olarak yüz yüze anket ya da dijital ortamda link üzerinden yapılabiliyor. Ölçekte 'Kişi hastaya temas etmeden veya ettikten sonra ellerini yıkıyor mu, hasta çevresine temas öncesinde veya sonrasında ellerini yıkıyor mu?' gibi 39 soru yöneltiyoruz."

Caner, desteklerinden dolayı Başhekim Op. Dr. Yusuf Albayrak, çalışma arkadaşları ve akademisyenlere teşekkür etti.