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Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor - Son Dakika

Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor

02.01.2022 15:50

Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor Aşılamada kasım ayında sarı kategoriye geçen Elazığ'da, 2 ayda yüzde 4,2 yol kat edildi Elazığ'da aşılama hızı gün geçtikçe yavaşlıyor.

Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor

Aşılamada kasım ayında sarı kategoriye geçen Elazığ'da, 2 ayda yüzde 4,2 yol kat edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da aşılama hızı gün geçtikçe yavaşlıyor. 2 ay önce yüzde 65'e ulaşarak sarı kategoriye geçen Elazığ'da gün itibari ile yüzde 69,2 oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korana virüs ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda Elazığ, 2 Kasım 2021 tarihinde ikinci doz aşı oranında yüzde 65' e ulaşarak sarı kategoriye geçti. Fakat aradan geçen 2 aylık süre zarfında sadece yüzde 4,2'lik bir ilerleyiş olan kentte aşılama oranı yüzde 69,2 de kaldı. Öte yandan son açıklanan insidans haritasına göre Elazığ'da vaka sayıları 100 binde 39,97'e kadar düştü. Vakaların düştüğü ve aşılamanın yavaşladığı kentte, vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti.

"Vatandaşı aşı olmaya davet ediyorum, rica ediyorum, çağırıyorum"

Vatandaşın aşı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlardan Rukiye Sarıkaya, "Yaşlı olmama rağmen gidip 4 aşımı yaptırdım. Sadece biraz kolum ağrıdı. Herkesi çağırıyorum, çocuklarda da başlıyor, herkes aşısını yapsın. Ben kızıma, torunuma, damadıma söylüyorum. Gidin aşılarınızı yapın diye. Korkmayın yapın. Bazıları faydası yok diyor. Ben 2 Çin, 2'de Alman aşısı yaptırdım. Bir şeyim yok, sadece biraz yeri ağrıyor. Normal aşı yapınca da ağrıyor, aynı şey. Vatandaşı aşı olmaya davet ediyorum, rica ediyorum, çağırıyorum. Ben kızıma torunuma kızıyorum. Niye yapmıyorsunuz diye. Herkes yapsın ne kadar ki faydası oldu. Aşıya neden karşılar anlamıyorum, kimse aşıdan öldü mü, yok ben hiç duymadım. Yaşlılar da geçler de yapsınlar" dedi.

"Keşke aşısını yaptırmayalar da yapsalar"

3 aşısını da yaptırdığını belirten vatandaşlardan Kaya Yıldız, " Daha önceden 2 tane yaptırmıştım. 2 gün önce gittim bir tane daha yaptım. Dediler bir tane daha yaptıracaksın. İnşallah faydası olur. Ben aşıyı herkese de tavsiye ediyorum. Herkes gidip yaptırsın. Allah inşallah biran evvel bu musibetti başımızdan kaldıracak. Refah ve huzura kavuşacağız. Memleketimize de yeni yıl inşallah hayırlı olur. Aşının etkisi var. Keşke aşısını yaptırmayalar da yapsalar. Faydasını gördüm. Allah herkesten razı olsun, çok şükür ben hiçbir hastalık yaşamadım" diye konuştu.

Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor
Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor
Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elazığ'da aşılama gün geçtikçe yavaşlıyor - Son Dakika


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