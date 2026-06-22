Elazığ'da Ebelere Eğitim Verildi - Son Dakika
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Elazığ'da Ebelere Eğitim Verildi

Elazığ\'da Ebelere Eğitim Verildi
22.06.2026 15:15
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Elazığ'da 'Her Gebeye Bir Ebe' kapsamında koordinatör ebelere güncelleme eğitimi düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başlatılan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında koordinatör ebelere yönelik "Güncelleme Eğitimi" düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bakanlık tarafından ülke genelinde başlatılan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında koordinatör ebelere yönelik "Güncelleme Eğitimi" düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu' nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başlayan eğitime; idareciler, ilgili birim sorumlu ve çalışanları, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde ve özel hastanelerde görevli koordinatör ebeler katıldı.

Eğitim sırasında katılımcılara anne ve bebek sağlığının geliştirilmesi, normal doğumun desteklenmesi, riskli gebeliklerin erken tespiti ve yönlendirilmesi, doğum öncesi ve sonrası ev ziyaretleri, doğum korkusuyla baş etme yöntemleri, Gebe Okulu eğitimleri, emzirme ve ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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