Üye Girişi
Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu - Son Dakika

Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu

20.11.2021 14:15

Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu Elazığ'da kurulan duyu bütünleme odasında otizmli bireylerin dikkat süresi problemleri, duyusal ve gelişimsel anlamda yaşadıkları problemlere çözüm bulmak için duyu bütünleme odası oluşturuldu.

Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kurulan duyu bütünleme odasında otizmli bireylerin dikkat süresi problemleri, duyusal ve gelişimsel anlamda yaşadıkları problemlere çözüm bulmak için duyu bütünleme odası oluşturuldu.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Elazığ Şubesi, fizik tedavi binasına 29 Mayısta 6'ncı oda olarak duyu bütünleme odası oluşturuldu. Oda otizmli bireylerin davranış kontrolü, dikkat süresini artırabilmek ve duyusal anlamda yaşadıkları problemleri kontrol altına almak için eğitim verilmek amacıyla kuruldu. Bunun yanı sıra diğer hastalara da eğitim verilen odanın içinde denge tahtası, tırmanma duvarı, duyusal materyaller ve interaktif paneller bulunuyor. Duyu bütünleme odasından şuana kadar yaklaşık 15 öğrenci yararlandı.

Odanın kurulma amacı hakkında bilgilendirmelerde bulunan kurum psikolojik danışmanı Muhittin Kalaycı, "Duyu bütünleme odamız mayıs ayı içerisinde 3-5 günlük çalışma içerisinde kuruldu. Burada özellikle otizmli bireylerin eğitim görmelerinin yanı sıra travmatik stres bozukluğu veya gelişimsel bozukluklar gibi rahatsızlıkları olan öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu süreç kısa olmuyor 6 aylık veya 1 yıllık süreçle sürüyor. Bunun devamında gelişim anlamında düzelme görmediğimiz taktirde eğitimlerimiz uzun süre devam etmekte. Genellikle otizmli bireylerin eğitimleri için odayı kullanıyoruz. Bilindiği üzere otistik bireyler duyusal anlamda bazı eksiklikler yaşayan bireylerdir. Bu bireylerin oda içerisinde duyusal anlamdaki eksikliklerini tamamlamak amacıyla kuruldu. Odanın içinde bulunan materyaller sayesinde bu bireyler aslında bir nevi duyusal eksikliklerini azaltıyorlar" dedi.

"Duyu bütünleme odası otizmli bireylerin eğitimi için gerekli"

Duyu bütünleme odasının, otizmli bireyler ve diğer öğrencilerin eğitiminde gerekli olduğunu aktaran uzman öğretmen Tuba Kara, "Duyu bütünleme odamız otizmli öğrencilerimiz için burada duyu eksikliğini tamamlama adına kurulan bir odamızdır. Duyu eksikliği olan öğrencilerinin eksik olan duyularını tamamlamak için eğitim verilmektedir. Dokunma, işitme ve görme duyusu eksikliği olan çocuklarımızda tamamlamak adına eğitim verilmektedir. Bu duyu bütünleme odası açıldıktan sonra öğrencilerimizde eğitim anlamında çok fayda görüldü. Eğitimde kavramsal çalışmalar, işitme, duyma, dokunma ve tatma etkinlikleri verilmektedir. Duyu bütünleme odası kurulduktan sonra öğrencilerimizde gözle görülür bir şekilde artma oldu ve eğitimimize büyük bir katkı sağladı. Otizmli bireylerde bazı duyusal problemler var, uyaran eksikliği ve duyusal eksiklikleri tamamlama adına bu odadan fayda görüyoruz" diye konuştu.

Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu
Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu
Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu
Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu

Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor

Son Dakika Haberleri
14:11 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
13:27 Ayçiçek yağı fiyatları uçunca, yağ hırsızlığı başladı
13:21 Bahar Candan karakolluk oldu
13:18 Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
13:13 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
12:20 Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira
12:14 Müslüme'nin cansız bedenini kadın çoban bulmuş
12:11 Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
12:29
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 14:21:24. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da otizmli çocuklar için duyu bütünleme odası kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement