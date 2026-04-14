Elazığ\'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında aylık il değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde sunulan birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Değerlendirme toplantısına hizmet başkanları, başkan yardımcıları, idareciler ve ilgili sağlık çalışanları katıldı. Toplantı boyunca Elazığ'da yürütülen sağlık hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı.

Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunları detaylı şekilde değerlendirirken, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi adına yapılabilecek iyileştirmeler de gündeme geldi. - ELAZIĞ