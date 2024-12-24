Elazığ'da Suda Doğum Üzerine İlk Başarı - Son Dakika
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Sağlık

Elazığ'da Suda Doğum Üzerine İlk Başarı

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Suda Doğum Ünitesi'nde ilk doğum gerçekleşti.

24.12.2024 10:30
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Elazığ'da Suda Doğum Ünitesi'nde ilk doğum gerçekleşti

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmete giren Suda Doğum Ünitesi'nde ilk doğum gerçekleşti.

Normal doğuma teşvik etmek, doğum sürecinin daha az ağrılı ve daha konforlu geçirilebilmesini sağlamak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Suda Doğum Ünitesi hizmete girdi. Bu çerçevede ünitede ilk doğum gerçekleşti ve 3 kilo 700 gram ağırlığında sağlıklı bir bebek dünyaya geldi.

Hastalarının doğum sürecine daha ağrısız ve konforlu bir şekilde atlattığını ifade eden Op. Dr. Cengiz Şanlı, "Suda doğum ünitemizde bugün ilk doğumumuzu gerçekleştirdik. Miadında kendi ağrıları başlamış olan hastamız hastanemize başvurdu. Muayene ettiğimizde doğumun başladığını gördük. Daha sonra hastayı, aktif sancılara başladığı dönemde suda doğum ünitemize aldık ve bu esnada hasta ağrılarını hem daha konforlu bir şekilde hem de daha az hissederek bu evreyi atlattı. Doğum olacağı sırada kendi yatağına alarak doğumunu gerçekleştirdik. 3 kilo 700 gram ağırlığında gayet güzel, komplikasyonsuz bir doğum gerçekleştirdik. Hastamız mutlu, biz mutluyuz" dedi.

Doğumhane Sorumlusu Ebe Önser Demirbağ ise "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ebe olarak görev yapmaktayım. Doğumhane sorumlusuyum. Dün itibariyle ilk suda doğumumuzu gerçekleştirdik. Hastamıza suda doğumla alakalı bilgilendirme yaptık. Hastamız aktif doğum sürecine geçince suda doğum ünitemize aldık ve burada takip etmeye başladık. Suda doğum ünitesine aldıktan sonra, hastanın daha az ağrı hissettiğini, bu süreci daha korkusuz bir şekilde ve endişe duymadan atlattığını gördük. Daha sonra hastamızı yatağına aldık ve doğumu gerçekleştirdik" seklinde konuştu.

Elazığ\'da Suda Doğum Üzerine İlk Başarı
Kaynak: İHA

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