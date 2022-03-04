Elazığ'da vatandaşlar maske takmamaya çabuk alıştı - Son Dakika

Elazığ'da vatandaşlar maske takmamaya çabuk alıştı

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun sadece kapalı ortamlarda mesafe kuralına göre uygulanacağını bildirdikten sonra Elazığ'da birçok vatandaş maskeye veda etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Uzun zamandır beklenen açıklamayı yapacağım' demişti. Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca liderliğinde bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında çıkan kararlarda, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan birçok yasağın yeni dönem kapsamında değiştiği belirtildi. Uygulanan yasaklar arasında olan maske takma zorunluluğun sadece kapalı ortamlarda gerekli olmasının ardından Elazığ'da vatandaşlar, caddelerde maske takmadı. Bazı vatandaşlar çıkan kararlardan memnun olurken bazıları da maskeye veda etmenin henüz erken olduğunu belirtti.

"Açık alanda takmamak riskli olmaz"

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararların doğru olduğunu belirten vatandaşlardan Abdullah Gedik, "Maske ve mesafenin açık alanlarda kaldırılması da güzel oldu. Bu karar açık alanlar için geçerli toplu taşıma, otobüslerde, kafelerde takılması gerekiyor. Devletimiz iyi önlemler alıyor. Gecen sağlık bakanının açıklamış olduğu haberi bende dinledim. Açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olmadığını duydum. Bankalara giderken HES kodu soruyorlardı, onların kaldırılması güzel oldu. İnşallah 2020 ile 2022 yılları arası yaşanan o sıkıntılı günler bir daha geri gelmez. 2 yıl boyunca çok sıkı tedbirler alındı. İnsanlar önceden bilinçsizdi. Herkes şuan aşısını oluyor. Kimi Turcovac kimi Biontech aşısını 3 ayda bir gidip yapıyor. Ben 3 tane Alman aşısı yaptırdım 1 tane de gönüllü Turcovac aşısını yapmayı düşünüyorum. 6 ay arayla yaptım. Devletimiz ne önlem aldıysa biz ona uyduk. Toplum olduğu yerde maske takılmaya devam edip önlem alırsak bize bir şey olmaz. Açık alanda takmamak riskli olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil, yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık olmayan belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek, okullarda 2 vaka çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması kaldırılacaktır. Bir kişi salgın bitti ya da bitmedi dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut gerçek budur. Salgını gündemin ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız. Salgın ile kısıtlamalar ile mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma yoluna geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeleri gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimiz ve kronik hastalarla birlikteyken maske hayatımızda olmalıdır."