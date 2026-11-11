Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, iki hastanenin hizmetlerini toplantıda değerlendirdi - Son Dakika
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, iki hastanenin hizmetlerini toplantıda değerlendirdi

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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, iki hastanenin hizmetlerini toplantıda değerlendirdi
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Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi toplantısında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin hizmetlerini ele aldı. Toplantıda hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği değerlendirildi.

Elazığ'da, "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sunulan hizmetlerin ele alındığı "Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi" toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlığında düzenlenen toplantıya; hizmet başkanları, başkan yardımcıları, hastanelerin başhekimleri ve idareciler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda; müdürlüğe bağlı sağlık kurumlarının hizmet sunumu, mali sürdürülebilirlik, çalışan ve kaynak verimliliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyeti takiplerinin değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: İHA
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