Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, ruh sağlığı kurulunun 2026 ikinci toplantısını yaptı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya; kurul üyesi kamu kurumlarının yetkilileri, idareciler ve ilgili birim sorumluları katıldı. 2026 yılının ikinci toplantısında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri tarafından yürütülen mevcut hizmetler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, vaka analizleri ve çözüm önerileri ele alınarak kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ruh sağlığı hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve hizmet süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.