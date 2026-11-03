Elazığ Kovancılar\'da İlçe Sağlık Müdürlüğü organ bağışı farkındalık eğitimi düzenledi

Elazığ Kovancılar'da İlçe Sağlık Müdürlüğü organ bağışı farkındalık eğitimi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde organ bağışı ve naklinin önemine dikkat çekmek için farkındalık eğitimi düzenlendi. Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki eğitimlerde organ bağışının önemi ile naklin hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı, çalışmaların süreceği belirtildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde organ naklinin önemine dikkat çekmek için organ bağışı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, organ bağışı ve organ naklinin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde, organ bağışının önemi ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolüne ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
Yetkililer, organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması amacıyla farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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