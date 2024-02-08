Elektronik sigaralar geleceğin sigaraları olarak görülüyor - Son Dakika
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Sağlık

Elektronik sigaralar geleceğin sigaraları olarak görülüyor

Elektronik sigaralar geleceğin sigaraları olarak görülüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, sigarayı bırakanların elektronik sigaraları tercih ettiğini ve bu sigaraların özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu belirtti. Elektronik sigaraların nikotin bağımlılığına yol açtığını ve içerdikleri katkı maddelerinin nadir de olsa alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyleyen Görgüner, sigaranın küresel bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa yol açtığını ifade eden Görgüner, sigarayı bırakmanın zor olduğunu ancak psikolojik hazırlık, ilaç tedavisi ve destekleme süreciyle başarılı olunabileceğini belirtti.

08.02.2024 09:52  Güncelleme: 09:57
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Sigarayı bırakanların alternatif olarak elektronik sigaraları yaygın bir şekilde tercih ettiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Elektronik sigaraları geleceğin sigaraları olarak görüyoruz. Bunlar özellikle gençler üzerinde çok etkili oluyor. Bu da bir nikotin bağımlılığıdır. Buradaki temel problem, kişi nikotini kullandığı sürece tekrar sigara içmeye devam edecektir. Elektronik sigara içerisinde pek çok katkı maddesi var. Bu katkı maddeleri çok nadir de olsa alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorundur" diye konuştu.

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'ne yönelik konuşan Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, sigaranın küresel sağlık problemi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görgüner, "Sigara içmek bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Bunun için her yıl dünyada 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak kabul edilmiştir. Buradaki esas amaç sigara konusunda toplumun bilinçlendirilmesidir. Dünyada her yıl sigaranın yol açmış olduğu hastalıklardan dolayı yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde bu oran yaklaşık 100 bin civarındadır. Sigara bir salgındır" şeklinde konuştu.

"PASİF İÇİCİLERDE DE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ ARTIYOR"

Sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa yol açabileceğini aktaran Prof. Dr. Görgüner, "Sigara gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, mesane kanseri gibi kanserlere yol açar. Vücutta aklımıza gelebilecek pek çok organı etkiler. Dünyada akciğer kanserinden ölüm hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sıradadır. Dolayısıyla sigara da buna en çok neden olan faktördür. Hiç sigara içmeyen kişide akciğer kanseri riski yüzde 1 ise sigara içen kişide risk 5 - 6 kat artıyor. Hiç sigara içmeyip yanında çok sigara içilen kişilerde bile yani pasif içicilerde akciğer kanser riski artıyor. Sigaranın diğer akciğer hastalıklarında da çok önemli rolü vardır. Bunların en çok bilineni KOAH, astım gibi hava yolları hastalıklarıdır. Yine akciğer dışında, kalp ve damar hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları ve cilt hastalıklarında da etkisi vardır" dedi.

SON YILLARDA YETİŞKİNLERDE SİGARAYI BIRAKMAYA YÖNELİK EĞİLİM VAR

Gençlerde sigaraya başlama oranının daha fazla olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Görgüner, gençlerin özellikle lise çağında başladığını söyledi. Son yıllarda yetişkinlerde ise sigarayı bırakmaya yönelik eğilimin olduğunu belirten Prof. Dr. Görgüner sözlerine şöyle devam etti:

"Sigara bırakmak o kadar kolay değildir. Bu bir nikotin bağımlılığıdır. Özellikle ne kadar çok sigara içilirse vücutta o kadar çok nikotin reseptörleri oluşur. Nikotin reseptörleri, kişi sigarayı bıraktığı zaman sürekli nikotini arar ve bulamadığı zaman vücudu strese sokar. Bu yüzden sigara bırakmak son derece zordur ve irade işidir. Vücutta nikotini bıraktığınız zaman nikotin reseptörleri büyük bir strese yol açar. Sigaraya tekrar başlamada en önemli faktör budur."

SİGARA BIRAKMAK İÇİN ÖNCE PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLANMALI

Sigara bırakmanın dört aşamalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görgüner, "Önce hazırlık aşaması vardır. Hazırlık aşamasında kişinin psikolojik olarak hazırlanması ve beyninde bu işi planlaması gerekir. İkinci aşamada ise eyleme geçilir. Bu eylem için bir sigara bırakma günü belirlenir. Bu sigara bırakma günü çok önemlidir. Genellikle kişi için özel bir gün olmasında yarar vardır. Aynı zamanda sigara bırakmaya yönelik birtakım ilaçlar vardır. İlaç alınmaya başladıktan bir hafta kadar sonra kişi belirlediği günde sigarayı bırakır. Bundan sonra da devam ettirme süreci vardır. Burada yaklaşık bir 6 - 8 hafta çok zor geçer. Bu 6 - 8 hafta sırasında kişinin sigarayı hatırlatıcı her türlü nesneden uzak durması gerekir. Hatta sigara kokan bir arkadaş bile son derece sakıncalıdır. Eğer bu süreç atlatılırsa kişi büyük oranda sigarayı bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.

"SİGARAYI BIRAKANLARIN EN BÜYÜK SIKINTILARINDAN BİR TANESİ İŞTAHLARININ ARTMASIDIR"

Sigara bırakma aşamasında stresi azaltmak için bazı nikotin tedavilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Görgüner "Bunlar bant ve sakız şeklinde olabilir. Genelde pratikte bant olanları öneriyoruz. Hatta ilaçla bant kullanımı birlikte olduğu zaman etkili olabiliyor. Sigarayı bırakanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi iştahlarının artmasıdır. Kişiler sürekli abur cubur yemeye başlar ve kilo alır. Bu özellikle kadınlarda yeniden sigaraya başlamaya yol açabilmektedir. Bu durumda düzenli hareket etmelerini, bol sıvı almalarını ve sebze tüketmelerini öneriyoruz " diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Ali Metin, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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