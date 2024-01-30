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Elon Musk, Neuralink ile insan beynine kablosuz çip yerleştirildiğini duyurdu - Son Dakika
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BBC

Elon Musk, Neuralink ile insan beynine kablosuz çip yerleştirildiğini duyurdu

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu X'in sahibi olduğu Neuralink şirketinin insan beynine kablosuz çip yerleştirme projesinde önemli bir aşamaya ulaşıldığını duyurdu. Musk, çipin ilk kez bir insana başarıyla takıldığını ve umut verici sonuçlar elde edildiğini belirtti. Neuralink'in amacı, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak nörolojik sorunlara çözümler üretmek. Şirketin rakipleri daha önce benzer cihazları beyne yerleştirmeyi başarmıştı. Musk'ın şirketine ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından çipleri insanlar üzerinde test etme izni verilmişti.

Elon Musk, Neuralink ile insan beynine kablosuz çip yerleştirildiğini duyurdu
30.01.2024 - 08:16,
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Tesla ile SpaceX'in kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan projesinde yeni bir aşamaya ulaştıklarını duyurdu.

Musk, bu amaçla kurduğu Neuralink şirketine ait bir kablosuz çipin ilk kez bir insanın beynine başarıyla yerleştirildiğini açıkladı.

X üzerinden paylaştığı mesajında Musk, "Dün ilk kez bir insana Neuralink implantı takıldı. İlk sonuçlar, umut verici oranda sinir uyarımı tespit edildiğini gösteriyor" dedi.

Neuralink'in ilk cihazının adının 'Telepathy' olduğunu duyuran Musk, çip takılan hastanın iyileşmekte olduğunu da ekledi.

Şirket, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak karmaşık nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi amaçladığını söylüyor.

Neuralink şirketinin rakipleri ise benzer cihazları beyne yerleştirmeyi daha önceden başarmıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Musk'ın şirketine Mayıs ayında çipleri insanlar üzerinde test etme izni vermişti.

Altı yıl sürecek çalışmayla, insan saçından daha ince 64 adet esnek iplik, beynin belirli bölgelerine yerleştirilecek.

Şirketin açıklamasına göre deneysel çip, kablosuz olarak şarj edilebilen pillerle çalışıyor. Beyin sinyallerini kaydederek kablosuz şekilde bir cihaza gönderiyor. Böylece kişinin ne şekilde hareket etmek istediğine ilişkin sinyaller bilgisayarda işlenebiliyor.

Neuralink, bu çiplerin zaman içerisinde bunama, Parkinson hastalığı ve omurilik zedelenmeleri gibi sağlık sorunlarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Elon Musk, Telepathy adlı cihazın "Sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektroniklerin kontrolüne izin vereceğini" kaydetti.

Musk, " Stephen Hawking'in daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amacımız bu" dedi.

Öte yandan Neuralink'in rakiplerinden Utah merkezli Blackrock Neurotech adlı şirket, 2004 yılında ilk beyin implantını gerçekleştirmişti.

Precision Neuroscience adlı şirket de felçli hastalara destek olacak implantlar üretiyor.

Kaynak: BBC
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Elon Musk, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elon Musk, Neuralink ile insan beynine kablosuz çip yerleştirildiğini duyurdu - Son Dakika

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