Emet\'teki veteriner kliniklerinde tıbbi ürünler İlçe Tarım ekiplerince incelendi

Emet'teki veteriner kliniklerinde tıbbi ürünler İlçe Tarım ekiplerince incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet'teki veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde veteriner tıbbi ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi; amaç, bu ürünlerin mevzuat hükümlerine uygun bulundurulması ve kullanılmasını sağlamaktı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, veteriner hekim kliniklerinde bulunan veteriner tıbbi ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi. Denetimlerle, veteriner tıbbi ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde bulundurulması ve kullanımının sağlanması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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