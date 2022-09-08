Endonezya'daki mağarada önemli keşif! 31 bin yıl önce yapılmış en eski ampütasyon kalıntısı bulundu

Araştırmacılar, genç bir insana ait olduğu belirlenen iskelette bir bacağa ampütasyon uygulandığına dair kanıtlar buldu. Bu bulgu, bu karmaşık ameliyatın geçmişini 24 bin yıl daha geriye götürdü. Arkeologlar, ampütasyon yapılan kişinin ait olduğu grup tarafından ölümüne kadar yıllarca bakılmış olduğunu söyledi.

"AMELİYAT YAPILDIĞI OLDUKÇA NET"

İskeleti inceleyen Dr. Melandri Vlok, bacağa ameliyat yapıldığının "oldukça net" olduğunu söyledi. Kalıntılar detaylı incelendiğinde ise ampütasyonun çocukluk döneminde yapıldığı tespit edildi. Bacak kemiğindeki büyüme ve iyileşme izleri, bu kişinin ameliyat sonrasında iyileştiğini ve altı ila dokuz yıl daha yaşadığını, muhtemelen onlu yaşlarının sonunda ya da yirmili yaşlarının başında öldüğünü gösteriyor.

MEZARI GÖREN ARAŞTIRMACILAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Mezarı bulan ve kazı yapan üç araştırmacıdan biri olan Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Dr. Tim Maloney, kemikler ortaya çıktığında dehşete düştüğünü belirterek "Tortuları çok dikkatli bir şekilde temizledik ve kalıntıların alt yarısını kayda geçirdik. Sol ayağın olmadığını, kalan kemik parçalarının da olağan dışı olduğunu fark ettik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACI ÇEKMİŞTİR"

Öte yandan kazı ekibi daha sonra Sydney Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Vlok'tan kalıntıları incelemesini istedi. Kalıntıları inceleyen Vlok "Böyle bir keşifte heyecan ve üzüntü bir arada yaşanır, zira bu bir insanın başına gelmiştir. Bu kişi bir çocuk ve 31 bin yıl önce çok acı çekmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"BİRİSİ 31 BİN YIL ÖNCE AMPÜTASYON YAPMIŞ VE BAŞARILI OLMUŞ"

Keşifte yer almayan ancak bulguları inceleyen Durham Üniversitesi arkeoloğu Profesör Charlotte Robertson da, yaşanan gelişmenin tıp ve cerrahinin insanlık tarihinde geç ortaya çıktığı görüşüne meydan okuduğunu belirtti. Ampütasyonların, insan anatomisi ve cerrahi hijyen konusunda kapsamlı bir bilgi birikimi ve önemli bir teknik beceri gerektirdiğine dikkat çeken Robertson konu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzde ampütasyon deyince, çok güvenli bir operasyon olduğunu bilirsiniz. Kişiye anestezi ve steril prosedürler, kanama kontrolü ve ağrı kesici uygulanır. Sonra bir bakıyorsunuz ki 31 bin yıl önce de birisi bu kişiye ampütasyon yapmış ve başarılı olmuş."