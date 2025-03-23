Enerji İçecekleri Ritim Bozukluğu Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Enerji İçecekleri Ritim Bozukluğu Riskini Artırıyor

Prof. Dr. Akpınar, enerji içeceklerinin kalp ritim bozukluğu olanlar için ölümcül riskler taşıdığını belirtti.

23.03.2025 13:49
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Prof. Dr. Akpınar: "Kalp ritim bozukluğu olanlar enerji içeceği içtiğinde aniden ölebilir"

Özel Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, ritim bozukluğunun kalbin aniden durmasına ve ölüme yol açabileceğini söyleyerek, "Özellikle bazı ritim bozukluğu hastalıkları spor yaparken ya da bu enerji içeceklerini tükettikleri zaman birden ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda o kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabiliyor" dedi

ADANA - Özel Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, ritim bozukluğunun kalbin aniden durmasına ve ölüme yol açabileceğini söyleyerek, "Özellikle bazı ritim bozukluğu hastalıkları spor yaparken ya da bu enerji içeceklerini tükettikleri zaman birden ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda o kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabiliyor" dedi.

Günlük hayatta yorgunluk hissini bastırmak ve zindelik kazanmak için sıkça tüketilen enerji içecekleri, kalp sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Özellikle sınav dönemi uzun saatler ders çalışan genç çocukların, ağır fitness yapan gençlerin ve masa başında uzun saatler çalışan yetişkinlerin sıkça başvurduğu enerji içeceği tüketimi, hayati tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akpınar, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kalp hastalığının ileri yaş hastalığı olduğunu belirterek, "Ancak tansiyon ve şekeri olan ayrıca sigara kullanan kişiler daha fazla risk altında oluyor. Kalp hastalığı dendiği zaman hepsini kapsamıyor ayrıca ritim bozukluğu var. Ritim bozukluğu kalbinin aniden durmasına ve ölümle sonuçlanabilir. Özellikle bazı ritim bozukluğu hastalıkları spor yaparken ya da bu enerji içeceklerini tükettikleri zaman birden ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda o kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabiliyor. Bu tarz ritim bozukluklarını siz fark etmeyebilirsiniz. Bir EKG çektirmediyseniz ayrıca efor testi yapılmadıysa hiç haberiniz olmayabilir" diye konuştu.

Akpınar, şöyle devam etti:

"Beslenme biçiminin bozulması ve insanların olabildiğince hareketsiz olması sebebiyle damarlardaki darlıkların sıklıkları da fazla olmaya başladı. Bunlara bağlı olarak damar tıkanıklıklarına bağlı daha fazla kalp krizleri görüyoruz. Son zamanlarda gelişen teknoloji ile beraber damar tıkanıklıklarını daha erken fark etmeye başladık. Eskiden biz hastalarımıza koşu testi yaparken şimdi sanal anjiyo yaparak hastalıkları daha erken fark edebiliyoruz. Yıllardır kullandığımız tomografi cihazları teknolojik olarak geliştikçe çekim sıraları daha kıskanmaya başladı ayrıca daha kaliteli görüntüleme elde etmeye başladık. Daha önce efor testinde çoğu hastanın hastalığını göremeyebiliyorduk. Damarları tıkalı olan hastalarda efor testi yapıyorduk ve her şey normal çıkıyordu. Yani damarları tertemiz olan kişileri de anjiyo yapıyorduk. Bu sanal anjiyo teknolojisi gelişince daha genç yaşta daha fazla gerçek hastayı yakalama şansına sahip oluyoruz."

Akpınar, "Kalp krizi vakalarında 40 yaşları bizim için genç olmasına rağmen artık 30 yaşlarını da görebiliyoruz. Sahalarda gördüğümüz ve aniden kalbi duran gençlerin damar tıkanıklığından ziyade ritim bozukluklari var. Kalp krizi ve ritim problemini birbirinden ayırmak lazım. Etin bozukluklarını standart muayenede göremezsiniz. EKG ve ekokardiyografi grafiğisini görmeniz lazım. Özellikle ağır spor yapanlar ve risk faktörü olanlar bu kontrollerden geçmesi gerekiyor. Ailenizde ikinci ve üçüncü dereceden de akrabalarınız da ani kalp ölümü varsa sizlerde mutlaka kalp muayenesi yaptırması gereklidir" dedi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Enerji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Enerji İçecekleri Ritim Bozukluğu Riskini Artırıyor - Son Dakika

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