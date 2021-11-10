Üye Girişi
Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı

10.11.2021 14:17

Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı Çöken binanın enkazında yaralı kurtarılan İbrahim Uçak: "Ölüm, korku, heyecan her şeyi hissettik" "15 dakika en kaz altında kaldım" Malatya'da İnönü Caddesi üzerinde çöken binada yaralı olarak kurtulan 52 yaşındaki İbrahim...

Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı

Çöken binanın enkazında yaralı kurtarılan İbrahim Uçak:

"Ölüm, korku, heyecan her şeyi hissettik"

"15 dakika en kaz altında kaldım"

MALATYA - Malatya'da İnönü Caddesi üzerinde çöken binada yaralı olarak kurtulan 52 yaşındaki İbrahim Uçak, dehşet anlarını anlatarak, "Ölüm, korku, heyecan, her şeyi hissettik" dedi.

Malatya'da dün çöken 2 katlı binanın enkazında yaralı olarak kurtarılan İbrahim Uçak yaşadığı o dehşet anlarını anlattı. Yaralıların bir kısmının kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını belirten Uçak, "Kurtarma ekipleri geldi bizi çıkardılar. O anda her şeyi hissettik. Ölüm, korku, heyecan her şeyi hissettik. 15 kişi vardık. Birçoğu kendi imkanlarıyla çıktılar. Boşlukta kalmışlardı sıkıntıları yoktu çıktılar. Bende boşluktaydım açıktaydım. Ayağıma beton parçası düştü diye ben çıkamadım. 10-15 dakika falan kaldım erken geldiler çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisi süren yarıların son durumu hakkında bilgileri paylaşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz'de göçüğün ardından hastane olarak tüm çalışanlar ile hazır hale geldiklerini söyledi. Acil servis çalışanları, cerrahlar ve tüm servisteki personelin alarm durumuna geçtiğini anlatan Deniz, "Hastanemize başvuran hastalarımızı karşıladık. Bir kısmını şifa ile taburcu ettik. 3 hastamıza hastanede müdahale ederek yatırdık. Bunların ikisi opere edildi bir tanesi de takip amaçlı yatırıldı. Genel durumlarının iyi olduğu söyleyebilirim. Hastanemiz bu tarz krizlere, afet ve benzeri durumlara zaten hazırlıklı bir hastane. İnşallah tekrarlanmamasını ümit ederek. Bizim hastanemizde bulunan 3 hastamızı da şifa ile taburcu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı
Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı
Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı
Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı
Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı

İnönü Caddesi, Malatya, Vefat, Uçak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk 15:25 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı servis kazasıyla korkunç açıklama: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti 15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti
DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi 14:21 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi 14:07 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun

Son Dakika Haberleri
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
15:16 Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'
15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu         
15:22
Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'         
15:16
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!         
14:51
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı         
14:12
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Çöken binanın enkazından kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement