Epilepsi Tanısı Konulanların Yüksek Riskli Sporlardan Uzak Durması Önerildi

Sağlık

Epilepsi tanısı konulanların tüplü dalış, tırmanma, paraşütle atlama gibi yüksek riskli sporlardan ve kafa travmasına neden olabilecek karate ve tekvandodan uzak durması önerildi.

Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği Eğitim İdari Sorumlusu Prof. Dr. Deniz Yüksel, 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "sara" olarak bilinen epilepsinin, nöbet geçirilmesine neden olan bir beyin rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Epilepsinin sinir sisteminin en sık görülen bozukluklarından biri olduğunu dile getiren Yüksel, "Ülkemizde 200 bin çocukta epilepsi hastalığı olduğu tahmin edilmektedir." dedi.

Hastalıkta çok farklı nöbet tiplerinin görülebildiğini, farklı sıklıktaki nöbetlerin birçok nedenden kaynaklanabildiğini anlatan Yüksel, uykusuzluğun en önemli nöbet tetikleyicisi olduğunu bildirdi.

"Epilepsili çocukların okul dosyalarında bir nöbet eylem planı olmalı"

Yüksel, çocukların epilepsi nöbeti geçirip geçirmeyeceklerini bilmelerinin, önceden bunu hissetmelerinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumda özellikle okulda, yöneticilerin, öğretmenlerin hatta varsa hemşirelerin hepsinin epilepsi konusunda bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir. Epilepsi tanısı olan çocukların okuldaki dosyalarında bir nöbet eylem planı olmalıdır. İlk müdahale sonrası çocuk takipte olduğu merkeze yönlendirilmelidir."

"Yüksek riskli sporlardan uzak durulmalı"

Yüksel, epilepsi tanısı konulan çocukların günlük yaşamlarında spor yapmalarının önemli olduğunu, düzenli egzersizin zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığı iyileştirebildiğini vurguladı.

Epilepsi hastalarının düzenli egzersiz ve spor yapmalarını desteklediklerini ancak bunun bazı kriterleri olduğunu dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemli şey, riskli sporlardan uzak durulmasıdır. Bunların içerisinde tek başına yüzmeye gitmek, dalarak yüzmek bir tanesi. Çünkü, suyun içerisinde geçebilecek bir nöbet anında kişinin boğulma risk var. Bu nedenle yanında biri olmalı ya da bir gözetmen bulunmalı. Yüzme, epilepsili insanlar için boğulma riskli nedeniyle her zaman beraberinde bir gözetmen, ebeveyn veya arkadaş eşliğinde olmalı. Tüplü dalış, tırmanma, paraşütle atlama, gibi yüksek riskli sporlardan ve kafa travmasına neden olan karate, tekvando gibi sporlardan kaçınmalı."

Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneğinin Spor ve Epilepsi Komisyonunca hazırlanan raporda, bazı sportif faaliyetlerinin epilepsili hastalar için risk gruplarına göre tanımlandığını anlatan Yüksel, "Tekrarlayan kafa travmalarının ilave bir nöronal hasara neden olabileceği düşünüldüğünden kafaya darbeli sporlar orta riskli grup içerisinde yer almaktadır." diye konuştu.

"Yürüyüş, basketbol, futbol genellikle güvenli"

Yüksel, "Epilepsi tanısı alan çocuklar, bu spor dallarının yerine açık havada arkadaş veya aile ile yürüyüş yapabilir. Trafiğin kalabalık olmadığı alanlarda, kask takarak arkadaş veya ebeveyn eşliğinde bisiklete binebilir. Futbol ve ????basketbol gibi temas sporları da nöbet geçiren kişiler için genellikle güvenlidir." dedi.

Epilepsinin genellikle nöbet önleyici ilaçlarla tedavi edildiğini belirten Yüksel, "Hastaların yaklaşık yüzde 70'i, nöbet önleyici ilaçlarla tekrar nöbet geçirmiyor. Ancak daha az bir oranda cerrahi ya da pil seçenekleri de söz konusu olabiliyor." bilgisini verdi.