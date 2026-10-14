Erciyes Üniversitesi Dünya Artrit Günü'nde 'Tedavide Kal, Umutsuz Kalma' mesajı verdi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Dünya Artrit Günü'nde 'Tedavide Kal, Umutsuz Kalma' mesajı verdi

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Erciyes Üniversitesi Dünya Artrit Günü\'nde \'Tedavide Kal, Umutsuz Kalma\' mesajı verdi
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Erciyes Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı, 12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Soner Şenel, 'Tedavide Kal, Umutsuz Kalma!' sloganıyla hastalara tedavilerini sürdürmelerini önerdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı tarafından "12 Ekim Dünya Artrit Günü" etkinliği düzenlendi.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik A Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Şenel, "Bugün, 12 Ekim Dünya Artrit Günü vesilesiyle, romatizmal hastalıklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkat çekmek ve hastalarımıza güçlü bir mesaj vermek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Bu yıl 12 Ekim Dünya Artrit Gününün sloganını, "Tedavide Kal, Umutsuz Kalma!" olarak belirlediklerini söyleyen Doç. Dr. Soner Şenel, "Romatizmal hastalıklar, toplumda oldukça sık karşılaşılan, her yaştan insanı etkileyebilen önemli sağlık sorunlarıdır. Artrit, yani eklem iltihabı; ağrı, şişlik, sabah tutukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Ancak romatizmal hastalıklar yalnızca eklemleri değil, vücudun farklı organ ve sistemlerini de etkileyebilen geniş bir hastalık grubunu kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. A. Soner Şenel, "Tedaviye devam etmek, hastalarımızın kazandıkları sağlığı, hareket özgürlüğünü ve yaşam kalitesini korumak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hastalarımızın kendilerini iyi hissettikleri dönemlerde de hekimleriyle iletişimlerini sürdürmelerini ve tedavi kararlarını birlikte almalarını öneriyoruz." dedi.

"Romatizmal hastalıklar genç yaşlarda da ortaya çıkabilir"

Uzman Dr. Sinem Kübra Beke de konuşmasında, "Toplumda romatizmal hastalıkların yalnızca ileri yaşlarda görüldüğü veya bu hastalıklarla yaşayan kişilerin zaman içerisinde hareket yeteneklerini kaybedeceği yönünde yanlış inanışlar bulunmaktadır. Oysa romatizmal hastalıklar genç yaşlarda da ortaya çıkabilir ve günümüzde erken tanı ve etkili tedaviler sayesinde pek çok hastamız yaşamını aktif ve bağımsız bir şekilde sürdürebilmektedir. Romatizmal hastalıkların önemli bir bölümü uzun süreli takip gerektirir. Her hastanın hastalığı, ihtiyaçları ve tedaviye verdiği yanıt farklıdır. Bu nedenle tedavilerimizi hastalarımıza özel olarak planlıyor, gerektiğinde yeniden düzenliyor ve düzenli takiplerle en iyi sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastalığınızın yaşamınızı sınırlamasına izin vermeyin"

Romatizmal hastalık tanısı almanın aktif yaşamdan, üretmekten, çalışmaktan veya gelecek planlardan vazgeçmek anlamına gelmediğine değinen Doç. Dr. Şenel, "Hastalığınızın yaşamınızı sınırlamasına izin vermeyin. Tedavinize güvenin, düzenli kontrollerinizi sürdürün, hareketli ve aktif bir yaşamın parçası olmaya devam edin. Unutmayalım ki erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takip sayesinde romatizmal hastalıklarla sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmek mümkündür" dedi.

Kaynak: İHA
ErciyesArtritSağlıkBilimDünyaSon Dakika

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