Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. - Son Dakika
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Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor.

14.10.2022 14:26

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Çocukluk yaş grubunda, 54 çocuktan 1 tanesinde görülebiliyor"

Üsküdar'da otizm merkezi vatandaşlara hizmet veriyor

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi tarafından, toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Üsküdar'da kurulan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi otizmli hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca, bağımlı hastalar için Üsküdar'da kurulan rehabilitasyon merkezi 'BAHAR' bağımlı hastalara tedavi veriyor. Bağımlı hastalar için kurulmuş olan merkezde, hastalara rehabilitasyon amacıyla destek programları veriliyor. Konuya ilişkin konuşan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Baykara, "Çocuklar otizm açısından anne ve babaları veya eğitimciler tarafından iletişim becerilerinde yetersizlikler, gelişim aşamalarını yakalayamama, göz teması kurmama, tekrarlayan veya kısıtlı hareketler görülürse otizm taraması açısından ilgili merkeze yönlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi tarafından toplumda otizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Otizm Merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturulma amacıyla projelendirilen Otizm Merkezi, otizmli bireyler ile ailelere tam anlamıyla yol haritası sunmayı amaçlıyor. Merkezde tanı koyma, tedavi planlama ve tedavi takip işlemleri yapılarak hastalara üst düzey standartlarda hizmet veriliyor. Aynı zamanda otizmli evlat sahibi ailelere de eğitimler verilerek destek olunuyor.

Üsküdar'da kurulan bir diğer merkez, bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi 'BAHAR', bağımlı hastalara tedavi vermekte. Bağımlı hastalar için kurulmuş olan merkezde, bağımlı hastalara ayaktan rehabilitasyon amacıyla destek programları verilmekte.

"Otizm daha çok erken çocukluk yaş döneminde ortaya çıkar"

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Baykara, "Merkezimizde otizm taramaları, takipleri ve rehabilitasyonu dışında 0-18 yaş arasındaki çocuklara psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Merkezde, çocuk ve ruh sağlığı hastalıkları uzmanları, asistanları, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist ve çocuk gelişim uzmanları hizmet vermektedir. Otizm daha çok erken çocukluk yaş döneminde belirtileri ortaya çıkar, aileler daha çok 2-3 yaş aralığında çocukların yaşıtlarıyla aralarında olan sosyal iletişim anlamında yetersizlikler ve gerilikleri fark ederek çocuklarını taramaları açısından çocuk psikiyatri uzmanlarına götürmektedirler." şeklinde konuştu.

"Otizm sıklığı her geçen gün maalesef artmaktadır"

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Baykara, "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün maalesef artmaktadır. Çocukluk yaş grubunda, 54 çocuktan 1 tanesinde görülebiliyor. Özellikle, bu çocuklar otizm açısından anne veya babaları, eğitimciler tarafından iletişim kurma becerilerinde yetersizlikler, gelişim aşamalarını yakalayamama, göz teması kurmama ve tekrarlayan veya kısıtlı hareketler görülürse ilgili merkezlere yönlendirilmesi gerekmektedir." dedi

"Doktorların ilgisinden çok memnun kaldım"

Otizm merkezinde çocuğuna tedavi aldıran Yasemin Yılmaz, "Yaklaşık bir yıldır buradan hizmet alıyorum, rapor çıkarmak için uğraşıyordum ve rapor çıkarmak çok zor bir süreç. İnsanlar kolay rapor alamıyorlar. Buraya taşındıktan sonra işlerim çok kolay halloldu, rapor sürecimde inanılmaz kısa sürede rapor aldım. Doktorların ilgisinden çok memnun kaldım." dedi

Bağımlı hastalar için kurulan rehabilitasyon merkezi hakkında konuşan Doç. Dr. Sema Baykara, "Merkezimizde bağımlı hastalara ayaktan rehabilitasyon amacıyla destek programları düzenlenmektedir. Bağımlılık aslında ömür boyu süre gelen bir süreçtir. Bağımlı insanlar, tedaviye arındırma aşamasıyla başlamaktadır. Arındırmayla birlikte kişinin uzun bir süredir kullanmış olduğu alkol veya madde hayatından çıktıktan sonra büyük bir boşluk hissiyle baş başa kalmaktadır. Bu boşluk hissiyle baş edebilmesi ve önceden yürütmekte olduğu ailevi ve sosyal mesleki rollerine geri dönerken desteğinin olabilmesi için bu tür merkezlerin varlığına ihtiyaç duyulmuştur" dedi.

YORUMLAR
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Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman... Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman...
Kaynak: İHA

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Erenköy, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: 'Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: "Otizmin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. - Son Dakika
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