Erken Ergenlikte Sağlıksız Gıdalar Rol Oynuyor - Son Dakika
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Sağlık

Erken Ergenlikte Sağlıksız Gıdalar Rol Oynuyor

Uzman diyetisyen Betül Merd, sağlıksız gıdaların erken ergenliği tetiklediğini belirtti.

24.12.2024 23:04
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Sağlıksız gıdalar erken ergenliği tetikliyor

Uzman Diyetisyen Betül Merd: "Ergenlik 8 yaş aralığında başlayabiliyor"

"Hazır gıda tüketimindeki katkı maddeleri erken ergenliğe sebep olabiliyor"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, sağlıksız ve hazır gıda tüketiminin erken ergenliğe sebep olabildiğini söyleyerek, "Ergenlik 8 yaş aralığında başlayabiliyor" dedi.

Hazır gıdalardaki koruyucu katkı maddesinden kaynaklı olarak başlayan erken ergenliğin son zamanlarda sık görüldüğünü söyleyen Betül Merd, "Erken ergenlikler şu an sık rastladığımız vakalar arasında. Bunun da sebebi genelde çocukların hazır gıda tüketiminden kaynaklı koruyucu katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesi. Mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyvelerden kaynaklı ve bize başvurular şu şekilde oluyor; genelde 8 yaşında başlayabiliyor. Yani minimum yaş aralığına baktığımızda 8 yaşında başlayabiliyor. Obezite oranı artmış durumda. Bu şekilde başvuran hastalarımızda genelde obeziteyi yüksek orantıda gözlemliyoruz. İnsülin direnci yüksek çıkıyor bu hastalarımızda. Açlık şekerleri yüksek çıkabiliyor ve hormonal testlere bakıldığı zaman o değerlerin de yükseldiğini görüyoruz. İşte bunların da sebebi sağlıksız beslenmelerden kaynaklı, aile büyüklerinden kaynaklı oluyor. Çünkü büyüme çağında deyip porsiyon kontrolsüzlüğü yaşatılabiliyor çocuklara. Yine aynı şekilde hormon bozucu maddelerin tüketilmesi gibi kaynaklı olarak çok sık rastladığımız bir çağımızın hastalığı diyebiliriz erken ergenliğe. Tedavisi şu şekilde oluyor. Erken fark edebiliyoruz. Çünkü göğüs oluşumu oluyor. Hem erkek çocuklarında hem kız çocuklarında. Tüylenmeler oluyor. Burada müdahalede ise aile hem çocuk endokrinine başvuruyor. Çocuk endokrini biz diyetisyenlere yönlendiriyor. Öncelikle çocukların sağlıklı beslenmesini planlıyoruz. Kiloları eğer ideal aralığın üzerindeyse, ideal aralığa girdirmek hedefimiz oluyor. Paketli ürünleri belli bir müddet yasaklamış oluyoruz ve alması gereken enerji değer veriyoruz. Tek başına paketli gıda erken ergenlik sebebi değildir. Tabii ki etkisi vardır ama bunlar tek başına değildir. Mesela şu an sık rastladığımız şeylerden bir tanesi bıldırcın yumurtasının fazla miktarda tüketilmesi yani doz olarak aşılması. Aynı şekilde tavuk gibi böyle hormonal beslenmiş besinlerin sıklıkla yer verilmesi ve doz aşımı diyoruz biz aslında. Yani alması gereken porsiyonun dışına çıkılmasından kaynaklı da birazcık bu tarz durumlara denk gelebiliyoruz" dedi.

Betül Merd, erken ergenliklerin engellenmesi için çocukların ideal kilolarına döndürülmesi gerektiğini söyleyerek, "Erken ergenlik ileride bize şu anlamda sıkıntı olarak dönecek. Çocukların büyüme gelişmesiyle ilgili sıkıntılar doğuracak. Kadın doğumsal sıkıntılar oluşabilir yine kız çocuklarıyla ilgili. Erkek çocuklarıyla ilgili ise büyüme durmuş olacak. Yani boy uzaması gibi ya da olması gereken yaşıtlarıyla eş değer düzeyde olmayacak hem kilo hem de boy anlamında. O yüzden bunun önüne ne kadar geçebilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Bunun engellenmesi için de olması gereken ideal kilolarına ulaştırmamız lazım çocukları. Alması gereken besin değerlerini ve besin ögelerini aldıkları zaman hem sağlıklı beslenmiş oluyorlar hem de bunu yaşam tarzı haline getirmeyi öğretmemiz lazım. Çünkü bu bir süreç değil. Belli bir zamana kadar bu şekilde beslenip eskiye döndükleri zaman tekrardan tetiklenebilir. O yüzden yaşam tarzı haline getirebilecekleri sağlıklı beslenme programları oluşturmalıyız. Kilolarını da olması gereken persentil eğrisinde tutmamız lazım hem boy hem kilo oranı olarak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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