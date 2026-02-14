Erken Tanı Çağrısı: Çocuk Kanserleri

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Orkun Dinç, çocukluk çağında görülen kanser türleri için "erken tanı" uyarısında bulundu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sağlık çalışanları tarafından hasta ve yakınlarına çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemi ve tedavi süreçleri anlatıldı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Dinç, basın mensuplarına, çocuklarda uzun süren ve nedeni bilinmeyen şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Erken başvurunun tedavi sürecini doğrudan etkilediğini ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Aileler, uzayan ya da nedeni bilinmeyen yakınmalar konusunda dikkatli olmalı. Özellikle solukluk, halsizlik, nedeni açıklanamayan karın ağrısı, karında ele gelen kitle, boyun ve koltuk altındaki lenf bezlerinde şişlik, vücutta travma olmaksızın morarma ya da kolay kanama gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalı. Bu tür bulguların bir hekim tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İlk başvurunun çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine yapılması gerekiyor. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türleri arasında lösemi, merkezi sinir sistemi tümörleri ve lenfoma yer alıyor."