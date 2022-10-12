Erken tanı ve tedavi ile yatalak olmaktan kurtuldu

Aniden yatalak iltihaplı eklem romatizması olan hasta erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu

SAMSUN - İltihaplı eklem romatizması hastası 45 yaşındaki Tuğba Çelik, erken tanı ve tedavi sayesinde yatağa bağımlı durumundan kurtulup, aşçılık mesleğine geri döndü.

Eklem ağrıları ve şişlikleri bulunan Tuğba Çelik'in vücudu şişerek kısa sürede yatağa bağımlı halde kaldı. Tekerlekli sandalye ile Medicana Intarnational Samsun Hastanesi'ne gelen Çelik'e yapılan tetkiklerde iltihaplı eklem romatizması tanısı konuldu. Hemen tedavi uygulanan Tuğba Çelik, kısa sürede sağlığına kavuşarak yoğun tempoda çalıştığı aşçılık mesleğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmaya devam etti.

"Tedavinin ardından sağlığıma kavuştum"

Uygulanan tedavi sayesinde sağlığına kavuştuğuna dikkat çeken Tuğba Çelik, "İltihaplı romatizma hastalığım nedeniyle gündelik hayatta çok zorluk çekiyordum. Yatağa bağımlıydım ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyordum. Su yutmada bile zorlanıyordum. Şimdi iyileştim. Kendi işlerimi yapıyorum, hatta çalışıyorum. Hastalığımın başında 'grip oldum, enfeksiyon kaptım' derken vücudum tamamen şişti. Hastaneye tekerlekli sandalye ile geldim. Hiçbir uzvumu oynatamıyordum ve konuşamıyordum. Uygulanan tedavinin ardından önce sandalyeden kurtuldum sonra da gündelik hayatıma başladım. Çok yoğun bir iş hayatım olmasına rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışabiliyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

"Erken tanı alınmazsa iltihaplı eklem romatizması kalıcı hasar bırakır"

Hastalıkta erken tanı ve tedavinin geri dönüşü olmayan engellerden hastaları kurtardığını ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, "Tuğba hanım, iltihaplı eklem romatizması (romatoid artrit) hastası. Bize geldiğinde birçok hasta gibi tanı almamıştı. Eklemlerinde şişlikler ve iltihaplar vardı. Yaptığımız takip ve tetkiklerde iltihaplı eklem romatizması tanısı koyduk. Yürüyemiyor ve kendi ihtiyaçlarını gideremiyordu. İlk önce damardan sonra da idame tedavisi uyguladık. Tedavinin ardından hastamız iyileşti ve hayatına geri döndü. Bizim amacımız hastalara ağrısız ve başkalarına muhtaç duymadan bir yaşam geçirmesini sağlamak. Hastalar iltihaplı eklem romatizmasında eğer erken tanı alırlarsa herhangi kalıcı bir hasar almadan iyileşebilirler. Ancak erken tanı alınmaz ve hastalık ilerlerse, eklemlerde iltihabın oluşturduğu hasar nedeniyle kalıcı hasarlar meydana gelir. Bu hastalık sonrası engelli hastalar meydana gelebiliyor. Ne zaman tanı koyulduğu çok önemli. Erken tanı sonrası uygun tedavi ile hasta da takip ve tetkiklerini aksatmazsa hastalar normal yaşamlarına devam edebilirler. Bunlardan biri eksik olduğunda hastada kalıcı hasar meydana geliyor ve engele neden oluyor" diye konuştu.

"Hastalar yataktan kalkamaz hale gelebilirler"

İltihaplı eklem romatizması hastalığına erken tedavi uygulanmazsa hastaların yatağa bağımlı kalabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Yeliz Zahiroğlu, "Hastaların iltihaplı eklem romatizmasında ilk fark edeceği şeyler sabah ilk kalktıklarında ellerini yumruk yapamamak. Sonrasında şişlikler meydana gelir, bir nesneyi tutmakta zorlanırlar, eklem ağrıları tüm eklemlere yayılır ve en sonunda yataktan kalkamaz hale gelirler. Sabah etkisini gösteren ağrılar hareket ettikçe azalır. Ağrı azaldıkça hasta iyileştiğini düşünür. Bir sonraki sabah kalkınca tekrar aynı olumsuzlukları yaşamaya başlarlar. Bu durum artarak meydana gelir ve kalıcı hasar verir. İltihaplı eklem romatizması; akciğerleri, gözü, damarları, sinir dokusunu, lenf dokusunu tutabilir, kalp zarında iltihap toplanmasına neden olabilir, kan hücrelerinde ve sayılarında değişiklik yapabilir. Bu hastalık başka dokuları da tutmuşsa o dokulara özel tedavi uygulanır" şeklinde konuştu.