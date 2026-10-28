Erzincan'da 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü'nde halkı bilgilendirdi - Son Dakika
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Erzincan'da 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü'nde halkı bilgilendirdi

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Erzincan\'da 2 No\'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü\'nde halkı bilgilendirdi
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Artrit Günü kapsamında halk eğitimi ve hizmet içi eğitim düzenledi. Fizyoterapistlerce verilen eğitimlerde artrit farkındalığı ve bilgi düzeyinin artırılması hedeflendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Dünya Artrit Günü kapsamında halk eğitimi ve hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Merkezde görevli fizyoterapistler Yağmur Özcan ve Muhammed Atay Erükcü tarafından verilen eğitimlerde, artrit konusunda farkındalığın artırılması ve hastalığa ilişkin bilgi düzeyinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programlarıyla artrit konusunda toplumsal bilincin artırılması ve konuya ilişkin bilgilendirme çalışmalarının desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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