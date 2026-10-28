Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanserinde erken tanı anlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanserinde erken tanı anlatıldı

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Erzincan\'da Aile ve Sosyal Hizmetler personeline meme kanserinde erken tanı anlatıldı
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Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde erken tanı ve düzenli taramaların önemi anlatıldı, taramaların KETEM, SHM ve ASM'lerde ücretsiz yapılabildiği belirtildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli Uzm. Dr. Sümeyye Yeğen tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken tanının önemi ve düzenli kanser taramalarının gerekliliği anlatıldı.

Eğitimde, uygun yaş grubundaki kadınların düzenli taramalara katılmasının ve memede ortaya çıkan olağan dışı değişikliklerin gecikmeden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Katılımcılara ayrıca kanser taramalarının ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yaptırılabildiği bilgisi verildi.

Yetkililer, meme kanserinde erken tanının tedavi süreci açısından önemli olduğuna dikkat çekerek vatandaşları düzenli taramalar konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA
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