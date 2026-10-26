Erzincan\'da TRSM danışanları için konser ve sanat etkinliği düzenlendi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarına yönelik konser ve sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Erzincan Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle merkezin salonunda düzenlenen programa hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, dernek temsilcileri ve merkezden hizmet alan danışanlar katıldı.

Etkinlikte, dernek sanatçıları tarafından sevilen eserler seslendirildi. Danışanlar ve sağlık çalışanları konser eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Merkez yetkilileri, ruh sağlığı hizmetlerinde tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlerin de önemli olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin danışanların motivasyonlarını desteklemesine, özgüvenlerinin gelişmesine ve toplumsal yaşama katılımlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Programın sonunda etkinliğe katkı sunan Erzincan Kültür Sanat Derneği yönetimine ve müzisyenlere teşekkür edildi.

Merkezde, danışanların sosyal rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye yönelik kültürel ve sanatsal etkinliklerin sürdürülmesinin hedeflendiği bildirildi.