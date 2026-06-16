Erzincan\'da Yaşlılar İçin Diş Taraması

Erzincan'da 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında huzurevi sakinlerinin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılarak gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlık hizmetleri ile sosyal etkinlikleri bir araya getiren programda yaşlılarla yakından ilgilenilirken, etkinliğin kuşaklararası dayanışmanın güçlendirilmesine de katkı sunduğu belirtildi. - ERZİNCAN