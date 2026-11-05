Erzincan'daki 2 No'lu sağlık merkezi farkındalık eğitiminde 35 kişiye mamografi yaptı - Son Dakika
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Erzincan'daki 2 No'lu sağlık merkezi farkındalık eğitiminde 35 kişiye mamografi yaptı

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Erzincan\'daki 2 No\'lu sağlık merkezi farkındalık eğitiminde 35 kişiye mamografi yaptı
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Erzincan'da 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Akciğer Kanseri, Lösemili Çocuklar ve Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde hemşireler erken tanı ve kendi kendine meme muayenesini anlattı; 35 kişiye mamografi, 20 kişiye HPV taraması yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Akciğer Kanseri, Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde görevli ebeler ile Dr. Damla Aksu tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında hemşireler tarafından meme kanserinde erken tanının önemi ve kendi kendine meme muayenesi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Etkinlik çerçevesinde 35 kişiye mamografi, 20 kişiye ise HPV taraması yapıldı.

Yetkililer, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşları kanser taramaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İHA
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