Erzincan'daki Mengücek Gazi Hastanesinde güvenlik hizmetleri masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'daki Mengücek Gazi Hastanesinde güvenlik hizmetleri, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında masaya yatırıldı. Güvenlik birimi sorumlularının katıldığı toplantıda hasta ve çalışan güvenliği ile çözüm önerileri değerlendirildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastanenin güvenlik birimi sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, güvenli sağlık hizmeti sunulması, hasta ve çalışan güvenliğinin korunması ile güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.
Toplantıda ayrıca güvenlik hizmetleri sırasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.
Hastanede güvenli, huzurlu ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.
Kaynak: İHA
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