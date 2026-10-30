Erzincan Mengücek Gazi EAH\'de meme kanseri eğitiminde erken tanıya dikkat çekildi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve hastane yönetiminin katılımıyla düzenlenen eğitime sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve meme kanseri tanısı alan kişiler katıldı.

Eğitimde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Güven, meme kanserinde erken tanı, hastalığın belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen tarafından tedavi sürecinde doğru beslenmenin önemi, psikolog tarafından ise hastalık sürecinde psikolojik desteğin rolü anlatıldı.

Erken teşhisin öneminin vurgulandığı eğitimde, katılımcıların soruları da uzmanlar tarafından yanıtlandı.