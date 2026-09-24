Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi\'nde dahiliye klinikleri başhekimle değerlendirildi

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde dahiliye klinikleri başhekimle değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, İç Hastalıkları Kliniği hekimleri ve yan dal uzmanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kliniklerin durumu ve çalışmalar değerlendirildi, hizmet kalitesinin artırılması için görüş alışverişi yapıldı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği hekimleri ve iç hastalıkları yan dal uzmanlarıyla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen toplantıda, kliniklerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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