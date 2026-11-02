Erzurum'da 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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Erzurum'da 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 olarak kayıtlara geçti

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Erzurum\'da 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 olarak kayıtlara geçti
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Son SGK verilerine göre Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901 olarak kayıtlara geçti. Bunların 122 bin 590'ı 4A, 41 bin 922'si 4C kapsamında; kentte 12 bin 139 kayıtlı işyeri bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 21 bin 389 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 41 bin 922 kişi var. 4B Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 7 bin 501 kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 767 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 15 bin 39 ve 2 bin 17 çırak bulunuyor.

Erzurum'da toplam 12 bin 139 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 786 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 11 bin 353 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da 4A kapsamındaki aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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