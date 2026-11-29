Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aile hekimlerine yönelik düzenlenen "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla planlanan program çerçevesinde, Erzurum'da görev yapan aile hekimlerine kapsamlı eğitimler verildi. Kasım ayı boyunca süren eğitimlerde "aile hekimliğinde çocuk aciller" konusu tüm yönleriyle ele alındı ve güncel tanı ile tedavi yöntemleri değerlendirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, eğitim sürecinin başarıyla noktalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca aile hekimlerimize yönelik planlanan Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı kapsamında aile hekimliğinde çocuk aciller tüm yönleriyle ele alınmış; Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen eğitimlerin tamamlanmasıyla eğitim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Eğitimci olarak destek sunan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'nin akademik ekibine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Birinci basamakta verilen sağlık hizmetlerinde erken müdahale ve doğru yönlendirme kapasitesinin, düzenlenen eğitimlerle daha da güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.