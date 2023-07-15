Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

15.07.2023 22:41

Erzurum'un Hınıs ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, kalp krizi geçirerek fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzurum'da, kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Kalp Krizi, Demokrasi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hınıs Belediye Başkanı Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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