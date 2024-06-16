Esenyurt'ta Park Halindeki Motosiklet Ateşe Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Esenyurt'ta Park Halindeki Motosiklet Ateşe Verildi

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki motosikleti ateşe verip kaçtı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılamaz hale geldi.

16.06.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verdi

Esenyurt'ta bir kişi park halindeki motosikleti yaktıktan sonra o anları cep telefonu ile kayda aldı

İSTANBUL Esenyurt'ta dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün gece saat 04.40 sıralarında Saadetdere Mahallesi 95'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan motosikletin yanına yaklaşan kimliği belirsiz şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motosikletin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Motosikleti ateşe veren şahıs o anları telefonla kayda aldıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Motosiklet, Esenyurt, İtfaiye, Olay, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esenyurt'ta Park Halindeki Motosiklet Ateşe Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
11:14 Rusya’da DEAŞ’lı mahkumlar memurları rehin aldı Rusya'da DEAŞ'lı mahkumlar memurları rehin aldı
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
13:54 Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:43 Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 15:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Park Halindeki Motosiklet Ateşe Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement