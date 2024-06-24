Eski Emniyet Müdürü Kansere Yenik Düştü

Sağlık

Eski emniyet müdürü yakalandığı kansere yenik düştü

Adana'da eski emniyet müdürü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, 3, ay önce yakalandığı prostat kanserine yenik düştü. Tüylü resmi törenle gözyaşları arasında uğurlandı

ADANA - Adana'da eski emniyet müdürü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, 3, ay önce yakalandığı prostat kanserine yenik düştü. Tüylü resmi törenle gözyaşları arasında uğurlandı.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Tüylü (58), bundan 3 ay önce prostat kanserine yakalandı. Tüylü, hemen kanser tedavisine başladı. Ancak dün aniden ağırlaşınca Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tüylü için bugün Kabasakal Mezarlığında resmi tören düzenlendi. Tüylü'nün cenazesi morgtan silah arkadaşlarının omuzunda namazının kılınacağı yere getirildi. Tüylü için daha sonra cenaze namazı kılındı. Tüylü'nün naaşı kılınan cenaze namazının ardından siyen silah arkadaşlarının omuzlarında götürüldü. Bu sırada Tüylü'nün eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Eski emniyet müdürü olan Tüylü, bir dönem Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yapmış daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden sorumlu emniyet müdür yardımcısıyken emekli olmuştu. Emekli olduktan sonrada Tüylü bir süre Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığı görevini yürütmüştü. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karala ve çok sayıda seveni katıldı.